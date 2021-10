Cotilla, fuerte y tergiversadora , estos son los primeros adjetivos que ha recibido Cristina por parte de Emmy, que ha explicado: "Te dice una cosa y luego dice otra. La hemos visto más de una vez en videos con Miguel y por muy valiente que es hay veces que no dice las cosas a la cara. Y fuerte porque es su primer concurso y hay que serlo para estar aquí, hace un buen concurso". Cristina ha estado de acuerdo en lo de cotilla, en momentos, con ser fuerte, pero no con tergiversadora. Isabel Rábago por su parte ha sido más clara y concisa: " Embaucadora en su discurso, práctica en su manera de actuar dentro de la casa y calculadora en el juego".

Luca Onestini le define como "sensible, leal y generosa" y asegura que no le gustan los adjetivos de sus compañeros, que él le conoce mejor que ellos y que los suyos la describen y valen mucho más que el resto, algo con lo que Cristina se ha emocionado. Adara, también ha querido salir en su defensa: "Quiero aclarar que me han parecido feísimos algunos de los adjetivos y que no estoy de acuerdo". Adara la ha definido como: "Simpática, atrevida porque siempre dice lo que piensa y divertida porque pasamos buenos momentos". Y se ha enfrentado a Jesús, de 'Gemeliers' por reprocharle que piensa esto porque lleva cuatro días".