Lucía Pariente, Cynthia y Fiama han hablado de sus familias acordándose de sus sobrinos y nietos, contando sus experiencias y anécdotas más graciosas, después de las discusiones que han protagonizado Cynthia y Fiama en los últimos días.

Tras esto, ha salido el nombre de Hugo, la expareja de Fiama, al que cuenta que conoció por internet: "Subí ese día unas tortitas fit, él lo vio y me mando unos ojitos y empezamos a hablar". La concursante cuenta que fue justo después del confinamiento: "Hablamos cada día y falleció su tío, ese día dejó el teléfono y yo me empecé a coger un agobio". Momento que detonó en que Fiama fuera a Valencia a conocerle: "Desde ese día siempre juntos. Iba y volvía, así estuve dos meses, hasta que dije: 'Yo me voy a Valencia".

Lucia Pariente le ha preguntado por el motivo de la ruptura y ella responde sin problema: "Metió la pata, empezó a escribirse unos mensajes con unas chicas y me mandaron todo". Aunque Fiama le recuerda con cariño: "Es todo, su familia son increíbles y él también, son la hostia. La madre cuando pasó todo: 'A mi niña no le hagas eso', muy guay. Y su hermana y todo". Además, asegura que Hugo está arrepentido de lo que sucedió: "Mucho, eso me dijo antes de venirme".

Fiama, pese a confirmar que los mensajes "eran muy fuertes" le confiesa a sus compañeras que estaría encantada de poder estar con él y que le hubiera gustado "no haberlo visto" para no tener que romper: "Cuando salga veré, lo que ha hecho y lo que no ha hecho en este tiempo". Y, sin problema, cuenta que en este momento seguiría con su relación: "Le perdonaría todo. Ahora mismo me le pones aquí y me le como".

