Desde ese momento, cuando han coincidido y han estado cara a cara la tensión se corta, no se entienden y se echan las cosas que no entienden del otro en casa, pero hoy en 'Secret Story: Última hora' ha cambiado y todo ha sido por los 'Gemeliers' .

Jesús y Dani, que desde el primer momento se hicieron con el control de la cocina de la casa de Guadalix, han comentado con algunos de sus compañeros lo que como y cómo lo come Luca Onestini, algo que no ha gustado nada a su hermano Gianmarco: "La única cosa que hacen es rajar, quejarse y no disfrutar de la experiencia, mientras tanto mi hermano y Cristina lo están dando todo y hacen cualquier tipo de cosa".