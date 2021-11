El plano no dejaba ver si en el abrazo los concursantes se habían dado un beso, algo que dejaba con la boca abierta a Gianmarco desde plató, pero esto no terminaba pasando. "¿Pero es que no la va a besar nunca?" , gritaba Carolina Sobe desde su asiento en el sofá. Carlos Sobera comparaba el momento con un partido de fútbol en el estado de San Mamés: "Diríamos: 'Uyyyy". Y el presentador no daba todo por perdido: "Las cosas buenas siempre se hacen esperar, estoy seguro de que en algún momento se va a producir ese beso. Lo que más ha primado en los dos es hacer las paces".

"Es antinatural, una amiga me hace eso y le planto un beso en toda la boca", aseguraba Terelu. Con eso se refiere a la bonita carta de la periodista a su compañero: "Tengo que decirte algo que no quiero que olvides nunca". Ella le pide perdón por "sacar mi mal carácter" y las veces que ha dudado de él: "La parte de ti que me muestras me vale para saber que eres de verdad e increíble". Ella le agradece que le cuide y asegura que no necesita "poner etiquetas" a todo esto y que, aunque no se necesitan, se han elegido.