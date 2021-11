"Eso no se hizo así, guapo. Te lo digo yo" , dice en alto Cristina Porta a su compañero, que le responde inmediatamente: "Claro, tú estudias realities. Es que, al final, eres la que tiene más experiencia de todos de reality y se pinta como la que no tiene ni idea. Se los estudió todos". Algo que parece no gustar mucho a su compañera: "Experiencia de realities tienes más tú, no es tu primer reality" . "Yo he hecho un reality, si tú te miras y te estudias todos los realities", le replica el italiano y esto termina enfadando a la concursante: "¿Pero qué estudio? Yo he estudiado dos carreras, punto. El reality lo miro y lo disfruto como un partido de futbol".

Y esto no se queda aquí, ambos en privado vuelven a hablar del tema para aclarar todo lo que se han dicho. Cristina cree que él le está llamando "indirectamente estratega" y lo él lo niega: "Te estoy directo experta no estratega. Si yo te hablo normal, no sé porqué tienes que subir de tono, enfadarte, empezar a atacar y ponerte a la defensiva". Estas palabras remueven a la periodista y termina pidiendo "perdón" a Luca, que también lo hace con ella, aunque sigue pensando lo mismo: "¿Te quieres pintar como la virgen que no sabe dónde está? Está bien, pero yo te lo digo".

Más tarde, juntos en la cama, Luca se abre, cree que Cristina salta "demasiado fácil" con él y "sin sentido" y ella se justifica: "Me sale con toda la gente que quiero". "A mí no me gusta porque yo antes de saltar contigo pienso diez veces más", le dice el italiano y añade: "Tú no me puedes hablar así, no te lo permito". Y esto no le sienta nada bien a ella: "Es desproporcionado todo lo que me estás diciendo. Contigo voy a intentar no actuar como me sale en ese momento". Y él le pide que sea como es ella, mientras ella asegura que se siente mal y es que su relación no pasa por su mejor momento.