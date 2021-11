El periodista se niega a realizar la prueba en la que algunos de sus compañeros han hecho un guion que no le ha gustado nada: "Están provocando continuamente. Mi parte del guion es asquerosa y lo que más me jo** es que mis amigos han sido los que han escrito parte del guion".

"Mira Miguel, el show conmigo no, ¿vale? Hay un guion que está todo tachado porque te he protegido", reacciona Cristina y hace estallar a su compañero: "¿Conmigo no? ¿Pero tú quién te crees que eres?". "Muy diferente a ti", le recrimina la periodista y él no se queda callado: "Desde luego que muy diferente porque yo no hubiese permitido que en el guion se te hubiese ninguna indirecta por parte de nadie, esa es la diferencia entre tú y yo".