Miguel Frigenti se sincera como nunca con Cristina Porta: "Eres como la líder. Formas parte de los verdugos"

Cristina Porta se encuentra con Miguel y con Adara en la entrada de los aspirantes a la repesca a la casa

Miguel Frigenti y la periodista tienen una conversación sincera

Ella le reprocha que se cambia de habitación y la actitud y él le dice todo lo que piensa

Cristina Porta y Miguel Frigenti pudieron encontrarse durante la gala de 'La casa de los secretos: Cuenta atrás' con la entrada de los aspirantes de la repesca a la casa. Ambos tuvieron un tenso encuentro, en el que se abrazaron y se quisieron, pero también tuvieron que escuchar cosas que no les gustaron.

Miguel Frigenti y Cristina Porta comparten casa de nuevo

"No sé qué hacer con Miguel. Me da muchísima pena que me haya pasado un mes y medio pidiendo la repesca de Miguel y ahora esto...", se desahoga Cristina Porta con Luca Onestini y el italiano es claro con ella: "La persona que te quiere, se comporta de otra manera". Momentos después, Miguel Frigenti aparece en la habitación y le pide una conversación privada a la periodista.

Ambos tienen una conversación privada y se dicen lo que piensan

Miguel le sigue recordando que no ha entendido lo que ha pasado con Adara y Cristina le explica que convivir con ella "es insoportable" y que el motivo que ha contado es el real por el que tuvo el distanciamiento con ella: "Tú sabes que ella es una provocadora". Miguel no entiende por qué se toman peor lo que ha hecho Adara que lo de otros compañeros: "¿Es más grave lo que ha hecho Adara a lo que ha hecho otra gente de aquí? Es que creo que habéis perdido un poco el norte".

Frigenti explica que "no se ha movido de sitio" y Cristina cree que cambiándose de habitación lo dice todo

El periodista le recuerda que él no se "ha movido de sitio" y ella le dice que solo con dormir en la otra habitación es un cambio, pero es que él le explica que "Cynthia está en mi cama" y eso no es posicionarse y le dice lo que piensa de su posición ahora: "Hay gente ahora que están sufriendo lo que vivimos nosotros, con la diferencia que ahora tú formas parte de los verdugos".