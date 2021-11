Cristina Porta rompe en llanto por el comentario de Miguel Frigenti sobre su hermana y su enfrentamiento: "Me duele que la haya nombrado"

Miguel Frigenti y Cristina Porta se enfrentan a sus conflictos

El periodista le reprocha su actitud a Cristina con él y ella se rompe

El comentario de la hermana de Cristina Porta a Frigenti que desata las lágrimas de la periodista

Miguel Frigenti y Cristina Porta han podido ver las imágenes de sus conflictos en los últimos días en 'La casa de los secretos' en los que han tenido su primera gran bronca, entre alguna que otra conversación en la que se han sincerado.

Miguel Frigenti y Cristina Porta, más tensos que nunca

Miguel Frigenti no entiende muy bien la posición de Cristina Porta ahora en la casa y ella ha intentado volver a explicarse con su compañero: "Me dice que a él le gustaba más la Cristina marginada de la clase que la Cristina líder que está con Isabel. He sido la misma Cristina, a mí no me gusta que me vea como una concursante que busca un rol".

Miguel Frigenti y Cristina Porta hablan de su conflicto

"Si yo hubiese entrado aquí y hubiese defendido a Cristina nada de esto hubiera pasado, el precio que tengo que pagar por defender en todo lo que yo creo es en esta basura, si ralamente ella fuera tan amiga no estaría diciendo todo lo que ha dicho", responde Frigenti y le lanza un duro mensaje en su cruce de reproches: "No me conoces de nada, afortunadamente. No eres el ombligo del mundo, me has protegido a mi y yo te he protegido a ti".

Cristina ha contestado, pero no ha intentado evitar el conflicto con el que ha sido su amigo: "Por eso te quiero, no te contesto peor porque si yo siento algo por una persona de verdad me callo, me guardo el orgullo porque me duele. Cuando pueda hablar con el Miguel que entró y no con Frigenti espero que se pueda solucionar".

Frigenti desvela que la hermana de Cristina Porta escribió un mensaje en su contra

Finalmente, ambos han podido ver las imágenes en las que Adara y Miguel Frigenti hablan sobre el distanciamiento de Cristina con ella, algo que no entiende nada el periodista y termina contando "la presión" que ha sentido en las redes: "La hermana de Cristina me puso verde por un tuit" y asegura que no le debe nada a nadie. Cristina, cuando escucha esto se rompe y reacciona: "Si mi hermana le pone verde ya no tengo nada más que decir, eso es que estoy muy equivocada".

Cristina se rompe al escuchar el comentario de Miguel sobre su hermana