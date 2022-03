Cristina Porta rompe a llorar tras su ruptura con Luca Onestini: "El primero que me tiene que respetar es él a mí"

Una noche más, la periodista acudía como colaboradora a plató. Carlos Sobera se preocupaba por su estado tras haberse conocido la noticia: "No estoy bien, pero estoy aquí trabajando", decía la periodista. " No hubo despedida, es verdad que las cosas se acaban, pero se pueden acabar bien, de manera elegante, con madurez. Sobre todo si quieres a alguien, creo que se pueden hacer las cosas mejor ".

Tras sus primeras palabras, el presentador ha querido saber qué es lo que siente ahora: " Estoy dolida . Justamente en esa casa que estamos viendo ahora todos yo le dije a él que nunca le haría daño aunque él me lo hiciera a mí y no se lo voy a hacer ", contaba mientras rompía a llorar.

"Yo a él ya no le puedo querer más, pero tampoco me puedo querer ya menos. Cuando llegas a ese punto... Yo le deseo que encuentre la felicidad que yo no he podido darle. Yo pido respeto por él, pero el primero que me tiene que respetar es él a mí".