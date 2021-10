Adara habla de Rodri y de tener un hijo con él: "Quiero que esto se me pase"

El exnovio de Adara Molinero interviene en 'La casa de los secretos' para hablar con ella

Adara y Rodri rompieron pero siguen pensando el uno en el otro

A Adara Molinero le está costando mucho adaptarse a 'La casa de los secretos'. Al haberse unido al grupo de Luca y Cristina Porta, a veces se viene abajo cuando se queda a solas porque ellos se van. Con ello le vienen multitud de pensamientos sobre la vida que ha dejado fuera. Entre esas cosas, su reciente ruptura con Rodri Fuertes.

Han sido varias las ocasiones en las que Adara no ha podido evitar venirse abajo recordando en su expareja, al que todavía sigue queriendo.

En una nueva gala de 'La casa de los secretos', Rodri Fuertes accedió a entrar por teléfono para hablar con Adara, darle ánimos y pedirle que disfrute de esta experiencia.

"He podido ver algunos vídeos de ella y verla así no me hace bien. Todo lo que pueda ayudarla para que lo disfrute, lo voy a hacer porque una cosa no quita la otra", le contó a Jorge Javier Vázquez.

Rodri explica por qué él y Adara rompieron

Rodri confesó que estaba "mal" por lo que había pasado pero también por ver a su expareja llora. "Es todo mucho más fácil que lo que puede decir la gente. Hay cosas en las que no nos entendemos. No es que no nos queramos. La cosa es mucho más sencilla: lo intentamos muchas veces, vimos que no salía pero eso no quita que no nos queramos mucho. Ha pasado muy poco tiempo y es duro", explicó entonces.

"¿Por qué no estáis juntos?", le preguntó Jorge Javier Vázquez. "Nos lo dice mucha gente. Nosotros todo lo que hemos vivido ha sido muy intenso. Ha sido como una telenovela. Lo hemos intentado y al final vimos que nos hacíamos daño. No terminaba de llegar a donde queríamos. Cuesta pero es solo eso. No tiene más historia. A mi no me ha pasado esto en la vida", confesó.