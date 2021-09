Los concursantes de ‘Secret Story’ no llevan ni una semana en la casa y las tensiones no se han hecho esperar. ¿La causa? El desorden y la suciedad. Una parte de la casa, concretamente Cynthia, Lucía, Cristina e Isabel están cansadas de tener que ir recogiendo todo lo que sus compañeros van dejando tirado por toda la casa. Hartas, han tomado una drástica decisión: “Vamos a crear un punto de ‘objetos perdidos’ y ahí vamos a dejar todo lo que esté tirado”.

La situación de la cocina no mejoraba la situación. “Yo no tengo la necesidad de hacer esto”, decía Lucía Pariente mientras recogía la suciedad de la cocina. La tensión fue a más y las concursantes acabaron decidiendo que, a partir de entonces, cada uno recogería sus cosas y lavaría los platos que ensuciase. Para comunicarlo al resto de compañeros, todos se reunieron en el salón y la discusión no se hizo esperar: “No tengo por qué recoger los calzoncillos de nadie”, estallaba Isabel Rábago delante de sus compañeros.