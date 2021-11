La compra ha traído de nuevo mucho revuelo en 'La casa de los secretos'. Adara Molinero y Cristina Porta han acabado entre lágrimas tras una nueva discusión por este tema.

En su día Adara se había quejado de que nunca había participado en la compra. Siempre habían sido los gemelos (sobretodo Jesús que ha estado relacionado con la cocina desde el principio del concurso) junto con algún compañero. La última vez había querido ir Adara pero tras una bronca acabó sin hacerlo.

Además, la concursante se molestó a posteriori porque no la habían tenido en cuenta para el reparto de las tabletas de chocolate. En realidad había sido Sandra Pica la que había hablado por las dos diciendo que ellas preferían crema de cacao; pero a Adara le sentó igual de mal que no le hubiesen preguntado directamente a ella y acabó comiendo de las tabletas. Con ello aumentó el clima de tensión en 'La casa de los secretos'.

Ahora los participantes debían hacer un nuevo pedido tras semanas en las que no están superando las pruebas semanales y por lo tanto el presupuesto es más reducido. En el canal 24 horas podíamos ver que 'Gemeliers', Adara, Luca y Sandra pactaban qué comprar. Cuando Adara y Jesús se disponían ya a ir a hacer la compra llegaba Cristina y se ponía a hablar con Jesús dejando apartada a Adara.

Cristina y Adara vuelven a discutir por la compra

La concursante se impacientó ante la escena y metió prisa. Jesús le contaba entonces a Cristina que iba a hacer la compra con Adara cuando la catalana mostró su disconformidad: "¿Por qué? A mí no se me ha dicho nada", argumentó añadiendo que ella era la que iba a estar en cocina esta semana. "Pues porque yo nunca he hecho la compra. También tengo derecho", contestó Adara.

"Pues vamos las dos", dijo Cristina. Adara se lo tomó como una provocación: "No voy a discutir contigo. Tú has hecho la compra siempre. Iba a ir con Jesús. Y lo que quieres es discutir conmigo. Tú ganas, ve hacerla. Porque lo que quieres es comprar brócoli y menos chocolate", respondía Adara marchándose indignada.



Cristina pagó después su frustración con Jesús: "Tienes unos huevos, Jesús Oviedo. Ayer no la hablabas y ahora me dices que vas a hacer la compra con ella...". Le pidió a Luca que la acompañase y el italiano le dijo que no le importaba pero que pasaba de discutir cada dos por tres por el tema de la bronca. Cristina se sintió decepcionada porque no la apoyase más.

Al final, la nueva disputa dejaba a Cristina y Adara entre lágrimas. La primera se encerró en el baño diciendo que se sentía sola en la casa; mientras, Adara cree que de nuevo le están haciendo vacío no permitiéndole ir a la compra. Esta vez, no obstante, la mayoría de la casa no objetaba que fuese Adara siempre y cuando supiera qué tenía que comprar.

