Adara recrimina que nadie saca la cara con las injusticias que se producen con ella en la casa y Dani le recuerda que él en alguna ocasión lo ha hecho , algo a lo que ella reacciona: "Haz lo de siempre, clávamela por detrás" . "Por detrás no, por delante siempre", asegura el cantante y ella no está de acuerdo: "Contigo voy a parecer un colador".

El cruce de reproches va en aumento, "te han echado antes que a mi", dice Dani. "¿Te crees mejor que yo?", pregunta ella y él responde: "No, no lo creo. Lo soy". "Por lo menos tengo mejor interior que tú", contesta Adara y ahí es cuando entra Jesús: "Sí, claro. Lo mismo que decía tu madre". Comentario que no gusta nada a la concursante: "No te pases ni un pelo con mi madre y no la nombres".