Luca Onestini tiene un encontronazo con Adara: "La gente ridícula me hace reír"

Adara no entiende el reparto de comida en la casa y coge chocolate de Cristina y Luca

La periodista no da crédito y el italiano se lo recrimina a su compañera

Adara Molinero no ha tenido su mejor semana en 'La casa de los secretos', su encontronazo con algunos compañeros por la negativa a que cocine durante toda la semana y haga la compra, terminó con su llanto desconsolado durante la gala. Y ahora, ha llegado su cabreo al saber que no le toca chocolate y que solo tiene acceso a la nocilla.

Adara se enfada al saber que no tiene chocolate

La concursante no entiende por qué esta repartición de la comida y sus compañeros le han explicado que si ella come nocilla, cosa que ellos no hacen, no le corresponde chocolate. Adara, que no queda satisfecha con las explicaciones coge un trozo de chocolate y se lo advierte con el chocolate en la mano a Cristina Porta y Luca Onestini que están haciendo deporte en el jardín: "No os preocupéis por el reparto, ya está todo ajustado".

Luca Onestini recrimina a Adara su actitud

El italiano se pregunta si este es su chocolate y va a ella a preguntárselo directamente: "Una pregunta señora, ¿de quién este chocolate que te estás comiendo? ¿De dónde lo has tomado? ¿De mi cajón?". Y ella reacciona: "Del almacén, de todos. Riquísimo esto, ¿eh? Me encanta. Ahora si está bien hecho el reparto. No podía ser unos todo y otros nada". Y Luca responde enfadado: "Mira a la cámara, sonríe. Yo te sonrió, ¿sabes por qué? Porque la gente ridícula me hace reír".

Cristina Porta no da crédito con que Adara coja su chocolate

Cristina Porta llega al lugar de los hechos, la cocina, y no da crédito: "Ah, ,¿qué se ha comido nuestro chocolate?". Y lanza un mensaje directo a Adara en alto: "Yo no voy a liar nada, yo en horas de teatro no trabajo, me dedico a otra cosa". Y ambos se desahogan, no entienden que sus compañeros se queden callados ante esto y vuelve a generarse la tensión en 'La casa de los secretos'.

