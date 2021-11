¡Llega la unificación a la casa de Guadalix! Estrenan habitación y cambia todo para los concursantes

Los concursantes han conocido que una de las habitaciones se cierra para siempre, lo que no les ha gustado nada y menos cuando han tenido que vaciar con muy poco tiempo todos sus objetos personales para no quedarse sin ellos. Tras unos minutos de carreras y muchos nervios para no olvidarse de nada, han tenido que enfrentarse a la decisión de cuál es el dormitorio en el que convivirán y cuál se queda inutilizado.