Nagore se ha abierto en canal y ha compartido las impresiones que le han dado los concursantes dentro de la casa. "Pensaba que Alatzne era una mujer inocente, la más inocente como ella se muestra y no lo creo. No creo que sea tan ingenua e inocente. Pensaba que las gemelas eran las más culpables de esa casa y no lo creo, y Álvaro…, comenzaba diciendo.