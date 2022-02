Tras haber vivido con los concursantes en 'La casa de los secretos ' y tener una visión más cercana de ellos, la Reina Nagore I de Basauri regresa a plató para compartir sus impresiones: "Pensaba que Alatzne era una mujer inocente, la más inocente como ella se muestra y no lo creo. No creo que sea tan ingenua e inocente. Pensaba que las gemelas eran las más culpables de esa casa y no lo creo, y Álvaro…", comenzaba diciendo.

"Tenía mis dudas y las sigo teniendo. En muchas ocasiones no me lo creo. Creo en su sensibilidad, sí, pero también creo que la utiliza para mostrarse vulnerable, tener al público en el bolsillo y en ocasiones utilizarla en la casa para ponerlos en contra del público", dejaba claro Nagore. "Puede sentir algo fuerte por Carmen, pero no tan fuerte…Es muy envidioso. Yo se lo he dicho, cada relación es única", explica.