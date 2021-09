No sabemos si ha sido por culpa de tantas emociones concentradas en pocas horas, pero lo cierto es que Bigote no ha pasado una buena noche.

Alejandra Rubio, que se encontraba en el plató de 'Secret Story', no tardaba en reaccionar y defendía la versión de su abuela: "Cuando me han preguntado por él este tiempo he hablado bien. Pero ahora he alucinado. Ese mensaje existe, yo lo he visto y es algo que no se puede negar. Creo que la vida paralela la tiene él", decía.