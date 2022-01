Los concursantes habían compartido caricias y confidencias, e incluso habían hablado de las horas sin cámaras . "¿Es aquí la hora sin cámaras?", preguntó él. "No en una habitación aparte, pero una hora no da para mucho, encima con los micrófonos puestos", le explicaba ella. " ¿Tú eres muy escandalosa? ", ha querido saber el barista. "Sí, mucho. Me estará oyendo mi madre, vamos a hablar de otra cosa", se reía Elena.

Elena y Alberto no pudieron aguantar más y protagonizaron el primer 'edredoning' de la edición. "Están las cámaras para arriba y ellos chingando", aseguraba Carmen, que cree que realmente no hay atracción entre Elena y Alberto. "Para mi parecer son dos personas que no han encontrado su lugar en la casa, se han unido entre ellos y han dicho pues vamos a liarnos, ni atracción, ni nada. No tendrán mucho tema de conversación y dirán, pues vamos a fo****", confesaba la cordobesa.