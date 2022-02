22.00 - 1:30 Sigue la gala en directo

Llega el momento de la verdad. Sobera les pide que digan sus últimas palabras. Nissy le pide perdón a Brenda por si le ha hecho daño. "Creo que eres buena niña....pero no tienes fin", le suelta Brenda. Después llega el momento de leer el sobre. El público ha decidido que la expulsada sea Brenda. Nissy lllora de emoción. "Gracias España....Me da igual el maletín...Solo quiero estar con mi hermana...Soy así, sin filtros", suelta entre lágrimas

00:28 H No me gusta que me llamen Isa"