16.00 - 0:00 Brenda y Nissy siguen con las hostilidades

17:25 H Marta le pide a Carlos que no les ponga en evidencia

Brenda dice que por favor le dejen dormir la siesta y Carlos se queja que se va a hacer un cubo para quejarse de que solo duermen y se aburre.

Marta tiene un mini pánico y le dice que no lo haga. Carlos bromea y dice que claro que no. "No nos pongas en evidencia" dice Marta, probablemente con el recuerdo de todas las veces que las mellizas le han llamado mueble.

Carlos se lleva a Cora de la cama comunal y Marta SALTA al hueco que queda aunque tiene a Brenda entre ella y Adrián.

En el baño Álvaro está cambiando las bolsas de basura y entra Cora y dicen los dos que el 20 de Febrero es su santo y que les han dicho que les hacen algún regalo. Álvaro hace cuentas de cabeza, probablemente para pensar si estará para el 20 en la casa y cuando cae.



En el cuarto azul Brenda le acaricia la cabeza a Marta que se ha dormido al lado de Laila.