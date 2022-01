10.00 - 18.00 | Segundo amanecer en Secret Story

11:32 H "Eso es un papelón"

Elena confiesa a Rafa que la noche anterior hubo tertulia en el baño y no solo eso, Colchero quiso ponerse una de sus mascarillas faciales y no se pudo negar.

Se une a la conversación Alatzne para contar su rifirrafe con las hermanas mellizas, Laila y Nissy, "me pidieron perdón, me dijeron creo que nos hemos pasado mucho". Ante esto, Elena no duda en sentenciar, "eso es un papelón". Pero Alatzne no quiere ser rencorosa y las ha perdonado, aunque ya confabula con Elena la nominación a las mellizas.