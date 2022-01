22.00 - 0.00 | ¡Arranca una nueva edición de Secret Story!

22.00 ¡¡Hola Secreters!! ¿Qué tal estáis? Espero que este tiempo que hemos estado sin leernos hayáis descansado mucho y que vengáis con las pilas a tope, porque desde hoy comienza una nueva edición de Secret Story. Han sido solo unos días y ya lo echábamos de menos, no me digáis que no.

Pero este año no veremos rostros conocidos, sino totalmente anónimos. Los concursantes que entran en la casa de los secretos solo son conocidos en su barrio, y algunos ni eso. Porque este año los secretos son ellos mismos.

Yo estoy muy a tope porque me encanta conocer rostros nuevos y ver qué personajes nos encontramos. Eso sí, me tendré que hacer a los nombres y los primeros días va a ser complicado. Pero ya encontraremos algún rasgo o lo que sea para acordarnos de todo. No se hable más y... ¡que empiece Secret Story!