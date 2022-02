Secret Story: La Noche de los Secretos | Sigue en directo el debate de hoy

23:23 H El resultado de la prueba

En la casa la voz les echa una reprimenda por no haberse esforzado en la prueba. Les dice que no les va a nombrar los fallos porque son muchos y ellos ya saben lo que han hecho. Ahora aún tienen la opción de conseguir ganarla si escogen el cáliz que tiene el contenido dulce. Virginia escoge el 1 y el 4 y se los bebe ella. El 1 es picante. Y el 4 no sabe. La solución está en el sobre y es el 6. "Lo ves, soy bruja", le dice Laila. Pero ya es tarde. La prueba no está superada y tienen el presupuesto pobre para la próxima semana.