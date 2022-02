18:26 H Estrategias

Álvaro aguanta estoico. Hasta hace preguntas. Da en el clavo cuando le pregunta por su Lolo. Si fuese una estrategia, sería la de sacar la versión más cotidiana de Alatzne. Pero no seamos conspiranoicos, sólo están charlando.

Pasan a hablar del concurso. Creen que en su casa no les van a entender. Alatzne comenta que ella desde su casa veñia el programa y a veces comentaba: "pues tal tiene cual estrategia". Pero ahora cree que una estrategia no se puede mantener tanto tiempo. Aunque acto seguido añade que cree que hay gente que sí la tiene. No le dice a Álvaro que cree que él es uno de ellos. Y Carmen otra. Sólo que ella no lo suele nombrar así. Ella dice que no se cree lo de Álvaro. Y con respecto a Carmen, cree que mantiene a Rafa y a Álvaro en juego para estirar "sus tramas". Ayer por la tarde estuvo Alatzne charlando largo y tendido de esto mismo con Nagore.

La charla se disuelve. Quieren salir al jardín.