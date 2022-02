16.00 - 0:00 Cabreos dentro y fuera de la casa

17:31 H Esta noche duermen todos con sus cajas de comida en la cama

Está Carmen esperando a Rafa en el baño y hablan de "ponerle una cuerda a sus cajas de comida y arrastrarlas por la casa...". Como un perrito, estoy a favor.

Se van a sus armarios del salón y empiezan a meter su comida en las cajas que por ahora dejan dentro. Entran en el cuarto de las flores. Rafa analiza que el grupo de Adrián no tiene ningún papel y que no pintan nada en la casa. Cree que lo saben. Alatzne creen que está desubicada y que por eso se ha acercado a Nissy. "Álvaro no sabe como llamar la atención" comenta Carmen.

Carmen cree que ella ni le gusta, cree que está estirando el chicle.

Rafa comenta que Álvaro le dijo anoche que le daba sus patatas y que lo niegue unas horas después le parece muy revelador. Y lo de que ellos le quitan las naranjas.

Lo analizan con "confiad en mi que critico a Rafa y Álvaro". Y ven que está metiendo entre ellos y que Carmen le había vendido. Se lo han dicho todos a Rafa. Rafa lo analiza con que quieren aislarle a ella con mentiras.

Les llama súper cobardes. Rafa analiza que él es quien se cargó la mesa y no se "atrevieron a ir a por mí". Dice Rafa que con él "se paran". Cree que por que no va a saltar. El fontanero comenta que si no le da cuerda a Álvaro él se queda sin papel en la casa.