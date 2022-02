16.00 - 0.00 | La primera tarde sin Nissy

17:23 H Son sosos y son un coñazo

Antes de dormir le han dicho a Laila que se líe con Colchero para dar vídeos, y ella dice que ni dentro, ni fuera. Que no es su tipo. "Las cosas que son reales se notan", le contesta Rafa. Ella dice que en esa casa no ha habido ninguna pareja real: Rafa cree que Elena y Alberto se liaron pero se fueron tranquilamente.

Rafa dice que Adrián tiene miedo y que está haciendo algo a la desesperada para que le den vídeos y por eso está rallado. "Que no le echen la culpa a tu hermana porque a mí también me calentaba la cabeza pero no es por eso por lo que se ponía así".

Laila sabe que le gusta a Colchero, pero él a ella no y no quiere hacerle daño. Ella está totalmente descolocada por lo que le ha dicho Adrián, y Rafa dice que está muy nervioso. Ambos están de acuerdo con que va a haber peleas para tener importancia en la casa. Por ejemplo, Laila cree que Colchero se va a enfadar con Rafa, por mucho que a él le de igual.

Carmen: ¿Todavía estáis hablando de lo mismo?

Carmen cree que Colchero quiere algo con Laila pero no por estrategia. "Estrategia es por parte de Adri", cree la andaluza, que ve descolocado al concursante, que ahora no sabe qué va a hacer. Rafa cree que se va a poner muy nervioso y al final acabará besándose con Marta para intentar quedarse. "¿Y qué? Da igual, esa historia no vende, son sosos y son un coñazo, igual que Alberto Y Elena".

Rafa: Ya pueden follar siete veces al día aquí que va a dar igual.

Carmen además cree que Colchero hace gracia, y es el que puede salvarse de las expulsiones. "Estamos ya en bucle", culmina, como ironía de la vida, Carmen.