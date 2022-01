¡Buenos días! La convivencia sigue haciendo mella en 'La casa de los secretos' y poco queda ya del buenrollismo de los primeros días. Las discusiones han invadido la casa con las mellizas, Laila y Nissy, y Carmen como protagonistas. Pero ha habido de todo, hasta la primera crisis de pareja entre Alberto y Elena. Vamos, que la casa está muy, pero que muy, movidita.

Además, el ambiente de la casa parece no gustarle nada a Héctor, que ya ha verbalizado en repetidas ocasiones que quiere salir expulsado este jueves. Parece que el canario no encuentra su sitio, cree que está perdiendo el tiempo y así se ha desahogado en el Cubo, donde no podía contener las lágrimas.

Y con el asalto de Lydia Lozano... más caldeadito estará el ambiente. La colaboradora de 'Sálvame' se coló en la casa para desmantelarla y quitarles cubiertos, sillas, vaso y platos... vamos todo un desastre. Pero es que hoy volverá y les quitará más cosas. ¡La que se va a liar! Todo este caos forma parte de la nueva prueba semanal que conoceremos esta noche, durante la gala presentada por Carlos Sobera.

Sin más, nos conectamos al 24 horas para ver cómo llevan los chicos la convivencia tras el asalto y cómo se las apañan. ¡Vamos!