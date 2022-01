Inesperadas adhesiones a Alatzne a raíz de su salvación









No puede ser casualidad que en los últimos días se hayan acercado varios compañeros a Alatzne para limar asperezas. Si no me equivoco, tiene pendiente una conversación con Elena. Además, ayer quisieron hablar con ella Adrián, Marta y Brenda. Salvo esta última, los demás tenían un objetivo aparente de mejorar su relación. Brenda le preguntó si le molestaba que hablase con Álvaro. Como cabía esperar, Alatzne contestó que en absoluto, mostrándose sorprendida con la pregunta y, de algún modo, también ofendida. “¿Tú que crees?”, le preguntó. Y Brenda respondió categóricamente: “Estoy segura de que no”. Es imposible que a ese diálogo no le siga una pregunta más, que diría algo así: “Si estás segura, ¿por qué preguntas?”.

No sé si Brenda se quería quedar tranquila o poner a Alatzne ante un momento incómodo. Por la tarde, ella fue la principal instigadora de que Laila fuera a preguntarle a Rafa para confirmar si la había llamado “policía de la bayeta”. De nuevo pidiendo explicaciones, lo cual parece que a algunos satisface especialmente. Ayer repartieron tareas y, por lo visto, Laila está pendiente de si los demás limpian bien o mal. No debió extrañarle que Rafa dijera eso, no necesariamente ofensivo. Sin embargo, se mostró molesta por la pregunta. También desafiante. ¿Qué respuesta esperaba? Rafa explicó muy bien luego que no va por detrás hablando más que quienes habían estado cotilleando sus comentarios. Y, por otro lado, que no tiene por qué decir nada a la cara.

Ante preguntas como las de Laila solo cabe esperar dos cosas: que te respondan con sinceridad o no. Poco más va a poder sacar. Si es algo que le dicen directamente a ella puede pedir explicaciones o aclaraciones, pero siendo parte de una conversación entre otros al preguntar se está metiendo en conversaciones ajenas. Por tanto, otra respuesta posible es que a ella no le importa si lo ha dicho o no. Rafa podría haberle contestado esto ayer, pero reconoció haberlo dicho. Siempre he mantenido que no es necesario decir todo a la cara. Es más, nadie lo hace, empezando por la propia Laila. O por Brenda, que parece tener fijación por Rafa. ¿Acaso le ha dicho que le ve oscuro? ¿O que va de bueno y es el mayor envenenador de la casa? Brenda dice que Rafa la mira mal desde hace días, pero ni este ni los otros comentarios se los ha hecho a la cara. No le puede extrañar que con ella suceda algo parecido.

Volviendo a Alatzne, sus conversaciones de ayer con varios compañeros no tuvieron nada especialmente reseñable, salvo que no se produjeron a iniciativa de ella. ¿A qué viene esa oleada de inesperadas adhesiones? Lo siento si parezco mal pensado, pero creo que es por haber sido salvada el domingo. Por eso he empezado diciendo que no puede ser casual. Parece como si hubieran pensado que mejor llevarse bien con Alatzne dado que tiene el favor del público. No olvidemos que en los porcentajes ciegos no llevaba ni el 10 % de los votos. Lo que más me inquieta es pensar lo mismo de Rafa, que habiendo sido su aliado desde el principio, parece ahora más unido a ella que nunca.

No puedo evitar pensar que el motivo por el que ahora parece que Alatzne es la prioridad de Rafa puede ser el mismo de esos compañeros que se acercaron ayer a ella. Si digo la verdad, lo pensé el mismo domingo durante la gala. Tras la salvación los vi inmediatamente pegados. Luego pidieron hacer parejas para un juego en el que se decidiría quien elegía el concursante del que todos obtendrían una pista sobre su secreto. Ganaron Alatzne y Rafa, lo cual quiere decir que este formó pareja con la vasca y no con Carmen o Álvaro. Ayer ellos dos volvían a hablar sobre la posibilidad de que Álvaro les termine traicionando y Rafa le decía a Alatzne que es ella con quien tiene seguridad de llegar hasta el final del concurso. Eso sin ser optimista por pensar que van a alcanzar una meta reservada para muy pocos.

Lo que ahora le dice Rafa a Alatzne se lo he escuchado antes hablando con Carmen o el propio Álvaro. A este le dijo que con toda seguridad tendría relación fuera del concurso con él porque viven cerca y se llevan bien. Sin embargo, de Alatzne dijo estar seguro de que no porque viven lejos y por otras razones que ya le explicaría. Pero vivir lejos no le debía parecer inconveniente para saber que también seguiría manteniendo relación con Carmen. Por tanto, era Alatzne la única del grupo con la que parecía no terminar de congeniar. Sin embargo, ayer daba la impresión de todo lo contrario viéndolos aprovechar un momento para irse a hablar al dormitorio los dos solos.

No sé si Rafa habrá cambiado sus preferencias o es parte de su juego. No se le escapa a nadie que es un jugón y un estratega, lo cual digo sin ningún matiz negativo. Sucede que en este caso están en juego lealtades personales, y jugar con eso es muy delicado. Creo que Rafa se equivocaría si no es sincero con sus aliados, en especial con Carmen y Alatzne. La duda sobre Álvaro es entendible y la comparten los otros tres. Necesitan los votos de su compañero, además de llevarse bien con él, pero están viendo que se desmarca de ellos muchas veces y no saben lo que estará diciendo en el cubo. Le consideran menos claro y más preocupado que ellos por quedar bien con el resto de los compañeros de encierro. Además, Álvaro también es un jugón y un estratega, por lo que ya se supone que tiene su propia idea del juego.

El lunes pactaron nominaciones y ayer ya estaban dudando si cambiar. Ya no tienen tan claro que Elena vaya a ser nominada por todos. Por otra parte, Brenda vuelve a ser objetivo urgente. Eso a pesar de que Alatzne no está nada contenta con que Elena esté ahora también en la labor de lavandería. Piensan pedir un cambio porque tres son muchos haciendo esa tarea. Dos está bien, pero uno más molesta. Más si es Elena, la auténtica policía de la bayeta. En realidad, ella es policía de la bayeta, los fogones y la lavadora. Las tareas son siempre motivo de roces. Y si Laila piensa que Rafa y Carmen no limpian bien, estos creen que nadie quiere limpiar el retrete y la ducha porque no hay cámaras ahí dentro y, por tanto, es una labor más bien deslucida.

No pienso que Elena se salve esta noche de salir nominada, pero es cierto que tiene dos duras rivales. Con las broncas de ayer, Carmen se ha sumado a Laila y Nissy. Si las mellizas no están discutiendo entre ellas lo están haciendo con Carmen. La razón por la que Laila y, sobre todo, Nissy están metidas en broncas continuamente la ha explicado la hermana murciana con meridiana claridad. Dice Nissy que en un reality lo que más gusta son los conflictos. No en vano, su concursante preferida es Adara. Ayer volvieron a tener un roce fraternal y Nissy repitió eso de que si llega a saber que entra en el concurso con Laila no entra. Como siempre, hicieron las paces después.

Carmen empezó por la mañana discutiendo a gritos con Laila. No vimos las imágenes, pero por lo que contaron después se sabe que Carmen estaba poniéndose las lentillas y no quiso apartarse para dejar a Laila mirarse bien en el espejo. No sé si hablaban de uno de esos espejos portátiles enormes que llevan muchas chicas en la casa, porque espejos en el baño no faltan. Sería cómico que se hubieran discutido por mirarse a uno de los siete u ocho espejos que hay en la pared. Esta del espejo no fue la única pelea que tuvo Carmen. También hubo un asalto con Brenda y otro con casi todos, cuando fue Brenda a pedir explicaciones a Rafa. Les molestó que Carmen saliera en su defensa. Debe ser porque prefieren ir en grupo contra un solo compañero, sin que al menos otro se meta en medio.

Aunque el momento más bochornoso fue cuando Nissy, sin venir a cuento, salió al jardín para reprochar a Carmen su actitud teniendo, a su vez, una actitud reprochable. Las dos discutieron en un tono indescriptible, más propio de niñas de primaria. Así lo sintieron los aliados de Carmen, que intentaron después hacerla entender que en esos casos es preferible el silencio y dejar que la otra parte quede retratada. Pero Carmen no es que tenga la mecha corta. ¡No tiene mecha! Se enciende con una simple chispa. Entiendo el temor de Rafa ante una posible expulsión disciplinaria de Carmen, aunque lo veo más posible con otra protagonista. Estoy entre Brenda, Cora o Nissy. Ayer pregunté en Twitter quien era más follonera y salió esta última, aunque debo decir que me olvidé poner a Cora.

Tendrían todos que apartarse cuando dos personas están discutiendo. Es justo lo contrario de lo que hacen. Por la mañana corrían apresurados hacia el baño cuando escucharon los gritos entre Carmen y Laila. Y por la tarde Carmen se metía en la melé llamando “choni” a Cora, que parecía a punto de estallar. A partir de ese momento empezaron a chillar llamando a Carmen “egoísta” o “maleducada”. Prefiero lo de “choni”, sinceramente. Después de echar prácticamente a Carmen del baño, Brenda y Cora decían que es agresiva. Marta, un poco más sensata y bastante más calmada, advertía que era una afirmación un poco fuerte. Nissy protestaba porque se sintió intimidada y acorralada. Pero recordemos dos cosas: Nissy cree que el conflicto gusta y lo promueve si puede, y en la bronca eran cinco o seis contra Carmen. Acorralada se pudo sentir ella, si acaso.

Un comando liderado por Lydia Lozano y los Black Chumineros saquearon ayer la cocina de la casa de los secretos. Mientras tanto, los concursantes estaban felices, bailando en el cubo. No podían prever que al salir se iban a encontrar sin sillas de comedor y casi sin vajilla, cubertería, utensilios y pequeños electrodomésticos. Solo les ha quedado una sartén y algún cubierto suelto. Tampoco es que tuvieran entonces mucha comida, pero la compra semanal llegó un rato después. Poco van a poder aprovechar, y lo deberán hacer con un esfuerzo considerable. Para poder recuperarlo todo tendrán que acertar esta adivinanza:

Llevo secretos a voces, corriendo por esos mundos y sin que nadie los oiga los doy en unos segundos

Enseguida dijo Brenda que le sonaba a cables de telefonía, lo que completaba Elena diciendo que podía ser directamente el teléfono. Al poco rato esa era la opción que convencía a la mayoría. Parece que van a recuperar pronto las cosas, pero no creo que sea antes de comenzar la gala.

Porque esta noche tenemos una fiesta, con Carlos Sobera como conductor. Lydia Lozano va a volver esta noche al lugar del crimen para esconder un lingote que dará la inmunidad al que lo encuentre. Ese lingote da una pista de la nueva prueba semanal, que se llama ‘El gran asalto’ y es una prueba de baile, pero también simboliza los asaltos a la casa que la propia Lydia empezó a protagonizar ayer. Antes de eso sabremos quién es el primero en abandonar la casa en esta edición. El expulsado dejará en herencia su esfera a quien quiera. Si fuera Héctor, siguiendo sus propios deseos, sería un puntazo que se la dejara a Álvaro.









