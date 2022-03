18:45 H Aclarando dimes

-Oye, una pregunta: ¿alguien le ha dicho a Laila que yo voy difundiendo la historia de mueble o no sé que, que yo la voy difuminando?- Marta saca bola.

Carlos y varios presentes dicen no tener ni idea. Rafa pelotea:

-Yo he hablado con ella y le he dicho que ella contó una cosa y luego tú contaste otra. Pero es la verdad, ¿no?

-Vale, pero entonces no es que yo vaya difundiéndolo- insiste Marta.

-No, no, es que yo no he dicho que vayas difundiendo. Lo que le he dicho es que tú contaste una cosa y luego ella contó que dijiste otra.

En teoría tienen todo para haberse entendido.