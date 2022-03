10.00 - 18.00 | Última hora 'Secret Story'

¡Buenos días!

Comienza un nuevo día en 'Secret Story', la preocupación de los concursantes por las nominaciones y la próxima expulsión marcó la noche de ayer. Por un lado, Rafa cree que Carmen podría ser la próxima expulsada. Recordemos que los nominados de esta semana son Álvaro, Rafa, Carmen, Laila, Cora y Carlos.

Pero no todo son preocupaciones y malos rollos, Marta y Adrián se comen a besos, mientras Rafa y Carmen no dan el paso de entablar más que una amistad. Las relaciones en la casa unen a unos y distancian a otros, Colchero se siente desplazado de sus mejores amigos y Álvaro no quiere saber nada de Rafa.

¿Qué nos deparará el sábado? Sin más dilación, conectamos con la señal 24 horas para averiguarlo.