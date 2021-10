Salimos del jueves con seis nominados y un tren en marcha que hasta mañana no desvelará su trama. Cosas de la prueba semanal. A lo largo de la mañana ha habido bastante ensayo. Adara se ha desahogado con Sandra respecto a Rodri y Jesús ha estado desanimado. A raíz del susto por el grito de Adara anoche se le ha despertado una inquietud. No ha podido dormir y se quejaba de tener "la cabeza loca" y con la sensación de no saber lo que está pasando en la casa. Además, Cristina y Emmy han tenido un rifi rafe durante la prueba. No se ponen de acuerdo sobre cuál muestra menos interés en la prueba y, sin imprevistos, cada una acusa a la otra.

Vamos a ello.