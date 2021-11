12:19 H Ni jamón ni pavo

Dani está en la centralita y le pide a su hermano que le haga el desayuno. Pero Dani se da cuenta de que no le queda ni jamón ni pavo porque se lo ha comido todo Jesús. "Te lo has comido todo y ahora no pretendas pedir porque no", dice Dani. Así que decirle no hacerle tostadas pero Jesús insiste en que sí, que se la haga pero de aceite y azúcar.

Y esta cara de niño travieso se le ha quedado. Pero vamos, que ni perdón ni nada, un: "Pues habértelo comido", le ha soltado a su hermano.

Empiezan las llamadas. Luis y Jesús piden silencio pero la casa lo celebra como si no hubiera un mañana. "¡Vamos con China, mi arma!", grita Dani. Pues nada, vamos.