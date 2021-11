Un giro inesperado deja unas sorprendentes nominaciones: Cristina Porta, Adara y Miguel Frigenti, en peligro

Sigue en directo toda la información de 'Secret Story' hoy sábado 20 de noviembre del 2021

¡Buenos días a todos! Comienza el fin de semana en 'La casa de los secretos ' y parece que la cosa está bastante tranquila. Desde la gala del jueves la casa se ha calmado bastante, aún así, Adara y Miguel se mantienen en un segundo plano con el resto de sus compañeros. Parece que el dúo quiere divertirse y, a pesar de la que se lio con la bromita a Isabel, han vuelto a las andadas. Por la noche tuvieron fiesta y decidieron gastarle una broma a Luis y a Dani. Por suerte, y para sorpresa de sus autores, se rieron muchísimo con la ocurrencia y lo encajaron de maravilla. Aunque, Miguel cree que es porque Luis se adjudicó la broma: "Si supieran que lo hemos hecho nosotros se lía parda".

Además, se han dado cuenta de que Sandra y Julen ya no están tanto con ellos y se han pegado más al otro bando. Si bien es cierto que la relación cambió por las nominaciones de Sandra, donde en un principio no iba a nominarles pero luego les dio 2 y 3 puntos a Miguel y Adara, respectivamente. Para Adara fue una completa puñalada de la que se supone que era su amiga y a Miguel tampoco le sentó nada bien. Pensaban que con la expulsión de Isabel la casa quedaría más igualada pero no, vuelven a estar solos y sin apoyos.

Siguen con la prueba semanal de chicos y chicas del cable y están en racha. Al principio parecía que les costaba que les atendiesen pero últimamente han conseguido muchos más aciertos. Tiene mérito porque algunos de ellos con el inglés van un poco regular pero han conseguido defenderse. Es más, alguno ya cree que la prueba está superada, pero es un poco pronto todavía para cantar victoria.