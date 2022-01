¡Buenos días! Durante la gala de ayer vivimos la primera expulsión de 'La casa de los secretos' con Héctor como protagonista. El canario ya llevaba tiempo diciendo que quería ser el expulsado y la audiencia, cumpliendo o no sus deseos, así lo decidió. Además, las mellizas Laila y Nissy, tras un intento de abandono por sus conflictos con Carmen, consiguieron la inmunidad y eso les hizo venirse arriba. La sorpresa de los chicos vino cuando les tocó nominar en parejas y con un nuevo juego, y dando como resultado que Rafa, Alatzne, Carmen y Elena están nominados. Kenny tuvo la oportunidad de cambiar las nominaciones pero prefirió dejarlo tal y como está.

Las nominaciones no sentaron muy bien a algunos de la casa, como al cuarteto formado por Álvaro, Carmen, Alatzne y Rafa. El grupito suele hacer pactos para nominar pero claro, no siempre están de acuerdo. Álvaro les ha comentado que se siente desplazado por no querer nominar a Brenda y que, a partir de ahora, prefiere ir por libre en las nominaciones. Esta actitud sorprende a los suyos e incluso lo tachan de estrategia y de victimizarse. ¿Está Álvaro siendo sincero o todo forma parte del juego?

Además, los chicos han sufrido dos asaltos en la casa en los cuales les dejaron sin cocina y ahora, sin camas. La cocina la han podido recuperar pero las camas todavía se les resisten un poco. Pero claro, no hay dos sin tres, así que hoy Lydia Lozano y sus "Black Chumineros" volverán a desmantelar la casa. ¿Qué se llevarán esta vez?

Pues para descubrirlo, nos conectamos corriendo al 24 horas a ver cómo se desarrolla el día.