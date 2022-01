Héctor se convierte en el primer expulsado de 'La casa de los secretos': "No estoy hecho para estar entre cuatro paredes"

Héctor, Álvaro y Carmen se enfrentaban a la expulsión

La audiencia ha decidido expulsar a Héctor

"Me siento en paz", ha asegurado él

Tras pedirlo encarecidamente, la audiencia ha hecho caso de los ruegos de Héctor y el tinerfeño se ha convertido en el primer expulsado de 'La casa de los secretos'. El concursante no terminaba de encajar en 'Secret Story' había manifestado en numerosas ocasiones su deseo de abandonar el programa.

"Yo creo que en las votaciones el que tiene el máximo no soy yo, es Álvaro o Carmen y me sabe mal esto porque habrá mucha gente que se haya esforzado para que no sea yo, pero me gustaría pedir a la audiencia que me voten a mí", decía muy contundente en 'El Cubo'.

"Estoy hasta los coj**** de estar aquí ya porque cuando uno intenta dar lo mejor, y sumar, te das cuenta de que hay sitios donde no sumas. Yo ahora mismo donde sumo es con mi familia. No quiero hablar demasiado porque no puedo. El tiempo es importantísimo para mí y aquí estoy perdiendo el tiempo", rompía a llorar amargamente.