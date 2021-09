08:10 H El bajón de los concursantes

¡Buenos días, queridos lectores! Los concursantes de Secret Story no están con mucho ánimo como para hacerse bromitas entre grupos. Sabemos que ellos dicen que no hay grupos, pero ahora sí que los hay. Adara eligió ayer al líder de los morronuis: Miguel Frigenti. Quien a su vez, tenía que elegir qué seis compañeros compartirían privilegios con él.

Por la noche, Luca, de los privilegiados, le quiso gastar una broma escondiéndole el peluche a Emmy. Broma o venganza, no está muy claro porque el italiano no supo explicarlo bien. La alemana se puso muy alterada y despotricó contra el trío. El grupo mayoritario alegaba que no era el momento de hacer ninguna broma por cómo están las cosas entre ellos.

De momento, todos duermen tranquilamente. ¡Vamos a por el jueves!