00:56 H Emmy se niega a subirse a la báscula

Emmy no quiere subirse a la báscula. La muchacha está de nones y no tiene ganas de que el personal conozca su peso. En cualquier caso, la voz le avisa a Cristina que no ha superado la prueba como calculadora humana del peso y altura de sus compañeros. La presentadora tenía un margen de error que ha sobrepasado y por lo tanto no se le va a conceder la pista para un secreto.