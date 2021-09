Sandra Pica le cuenta a Adara que Tom quiso volver con ella: “Me dijo que me lo perdonaba todo hasta que le daba igual lo que había hecho con Julen”

Sandra Pica tenía mucha curiosidad por saber dónde vivía Adara y si hacía mucho que lo había dejado con Rodri. Tras un año y pico de relación, lo dejaron hace un mes. Ahora ella vive con su hijo, "estoy como en una montaña rusa", le contaba, "ha sido muy intenso todo" . ¿Y podría haber reconciliación con Rodri? "Hoy por hoy pienso que no pero la vida da tantas vueltas", le ha contestado.

La conversación de las exparejas no ha acabado aquí, Sandra Pica también se ha querido abrir con su nueva compañera en 'Secret story' y le ha revelado que su ruptura con Tom Brusse no fue fácil.

"Justo antes de que pasara le dije que no iba a cambiar nada", le advirtió Sandra a Tom antes de acostarse con él, "si quieres que pase es porque te apetece, no porque vayan a cambiar las cosas", le insistió a su exnovio. Cuando la ha escuchado Adara ha alucinado cómo Sandra le explicó a su ex que iban a pasar la noche pero nada más.