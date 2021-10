16.00 - 0.00 | Ensayando la prueba de 'Dirty Dancing'

16:24 H Esposada

Mientras Emmy y Luis estaban repasando la coreografía, Emmy se vio atacada por una avispa “enorme” en sus propias palabras. Insecticida en mano, se decidió a resolver el problema, aunque no sin algún que otro susto.

Inmediatamente después, Emmy muestra unas esposas y le pide a Miguel que se las ponga. “Hacía tiempo que no me veía en esta situación” o “Esto me está poniendo” fueron algunas de sus declaraciones. Estaba dispuesta a darse un paseo esposada por la casa como “una niña mala”, según descripción de Miguel, pero las esposas no aguantaron mucho antes de que se rompiera la cadena. Seguro que las que ha utilizado Emmy en el pasado eran mucho mejores.