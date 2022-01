Tras la salvación de Alatzne, Héctor, Carmen y Álvaro se enfrentan a la expulsión el próximo miércoles. Mientras Álvaro y Carmen tienen muchas ganas de quedarse en 'La casa de los secretos' y segu¡r viviendo la aventura, Héctor tiene claro que quiere marcharse del reality.

"Yo creo que en las votaciones el que tiene el máximo no soy yo, es Álvaro o Carmen y me sabe mal esto porque habrá mucha gente que se haya esforzado para que no sea yo, pero me gustaría pedir a la audiencia que me voten a mí", ha dicho muy contundente en 'El Cubo'.

"Estoy hasta los coj**** de estar aquí ya porque cuando uno intenta dar lo mejor, y sumar, te das cuenta de que hay sitios donde no sumas. Yo ahora mismo donde sumo es con mi familia. No quiero hablar demasiado porque no puedo. El tiempo es importantísimo para mí y aquí estoy perdiendo el tiempo", ha roto a llorar amargamente.

El concursante cree que no tiene nada más que hacer en el concurso: "Yo intento sumar a todo el que está a mi lado y aquí veo que ya no sumo, no tiene sentido estar aquí. Estar con mi familia suma, con mi padre, mi madre, mi novia, mi suegra, están cada uno con sus cosas y allí puedo ayudar...", dice convencido.

"Creo que mi cometido aquí está hecho y ya je apartado lo que puedo aportar. Creía que mis valores podían significar algo para alguien y me he dado cuenta de que me he vuelto a dar la misma torta de siempre", se sinceraba apenado.

