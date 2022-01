La relación entre Elena y Alberto se tambalea: "Tú por tu camino y yo por el mío"

" Yo me voy a dejar llevar ", comentaba Elena a a sus compañeras. "Me está interesando mucho, en varios sentidos", se sinceraba él en El Cubo. Aunque Elena se hacía de rogar y llegó a hacerle la cobra a su compañero, la sevillana no ha aguantado más y ha decidido dar un paso más con Alberto. Así llegaba el primer beso entre los habitantes de 'Secret Story'.

Sin embargo, la pareja ha protagonizado su primera crisis. Alberto estaba esperando a Elena para ir a la ducha pero ella se ha parado a hablar con sus compañeros, algo que no le ha sentado nada bien al participante. "Pero es que yo contigo no me puedo meter en la ducha creo, va a decir la voz que no nos podemos meter juntos", comentaba Elena.