11:27 H Salen los culpables de las manchas: Nissy y Laila

Parece que las culpables han sido Laila y Nissy. Pero claro, las bromas es lo que tienen, que no a todos hacen gracia. Pero bueno parece que la mayoría se lo ha tomado bien. Nissy confiesa que las manchas rosas son suyas y lo negro de su hermana. Pues tienen a la casa contenta como para hacerles bromitas pero bueno. No ha habido enfados de momento. Auqnue sí que ha habido alguno que no han querido pintarles como a Carmen o Alatz. La más aguafiestas es Elena, que dice que no se le quita el rojo y que tiene que salir con ese careto delante de toda España. Anda, pues como todos. Pero bueno, sus compañeros le dicen que se quita y que no se enfade. Eso sí, se viene venganza.

Rafa según ha visto a Carmen le ha dicho que se vaya preparando el cuerpo para lo que le espera. Es que no puede callarse un secreto eh.