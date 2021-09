00:44 H La insinuación de Miguel

Rollán apoya los argumentos de Sofía contra Frigenti, que no para de lanzara balones fuera. "Estáis haciendo una montaña de un grano de arena". Sobre el tema de sus diferencias con Rábago que mantuvieron en Ya es mediodía, Miguel asegura que no quiere hablar, pero luego las deja caer: "Yo no me voy de ningún sitio". Poco después, la voz le tiembla y amaga con romper a llorar, aunque finalmente se recompone.