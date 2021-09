"Un punto para Miguel Frigenti porque me sentido dolido porque ha estado apoyándole en todo momento, ha sido muy claro con él y no ha entendido muchas cosas de las que han pasado esta noche. Dos puntos para Edmundo porque hablo más con él, pero no llego a tener la relación que tiene con el resto. Y tres puntos para Cristina Porta porque no he entendido la parte que ha dicho de que les marginan en la casa y no me ha gustado nada", comunicaba Rollán a Jorge Javier Vázquez durante la noche de este jueves.