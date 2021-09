Jesús se derrumba y Dani advierte: "Como te vea otra vez llorando, me voy de aquí"

Jesús, de 'Gemeliers' , está desbordado. El cantante no pensaba que 'Secret Story' fuese una experiencia tan intensa. Jesús tiene las emociones a flor de piel y le basta muy poco para derrumbarse. En el resumen diario disponible ya en mitele PLUS , hemos visto un ejemplo de ello cuando ha estallado por un asunto referido a la cocina.

Cuando Julen y Dani, su hermano, fueron a ver qué le pasaba, Jesús rompía en llanto. "Estoy cocinando para 17 personas, haciendo inventario... lo menos es preguntar y más si has visto que he echado la bronca", se quejó. Dani fue contundente: "Como te vuelva a ver llorar por algo o alguien, me voy de aquí", le contestó.