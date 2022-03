16.00 - 0:00 La primera tarde de Sara en el cole nuevo

19:32 H Sara a entrado para hacer reír a Rafa

En el baño habla Sara con Marta que es la única despierta que no es Rafa.

Le cuenta que Rafa y Álvaro estuvieron hablando con ella anoche y por eso a este otro grupo, el de Marta, no les conoce y espera que en la fiesta de esta noche estén todos juntos en un cuarto y les conozca mejor.



Marta no para de repetir que "no está el ánimo"... Llevan Rafa y Álvaro nominados casi cada semana y están tan tranquilos, pero unas nominaciones de Adrián y Colchero son una tragedia insoportable.

En la cámara PLUS está Rafa dando vueltas al jacuzzi que parece un hamster pero mal.

En la cámara 24 horas se toma un café Marta, sin deambular, mientras habla de lugares comunes con Sara que está prometiendo que si algo le molesta salta y luego piensa. Aún no han hecho nada por molestarle pero esperemos a las primeras nominaciones.

Se encuentra con Rafa y le cuenta el cubo que ha hecho. Un nivel de confianza distinto que con Marta. Le dice a la cara que le ve como líder pero por que le sale y no por que sea manipulador, es que le sale. Rafa se ríe.