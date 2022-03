¡Buenos días! Una oleada de zombies entró en 'La casa de los secretos' durante la gala no solo para llevarse de vuelta a Belén Esteban, si no también para hacerles la noche un poco más terrorífica a los concursantes. Pero antes, Laila fue la expulsada por el público contra su amigo Rafa. Se reencontró con su hermana y, como no, se enfrentó en plató con Carmen. Algunos de sus compañeros, bastante sobrecogidos por el miedo y muy asustados, terminaron de bruces contra el suelo en unas nominaciones llenas de terror y de ese mejunje asqueroso que tanto nos gusta.

Nominaciones que terminaron con Rafa, Álvaro, Colchero y Adrián, en la palestra. Cuando Carlos Sobera anunció los nominados, el público aplaudió que Adri estuviese entre ellos y eso a él no le ha sentado muy bien. Cree que puede ser por nominar a Cora y que se haya visto como una traición. El profe no terminó muy bien la noche con Álvaro, porque no se esperaba que le nominase a él ni con Sara, su nueva compañera de concurso. Eso sí que ha sido una sorpresa para los chicos, que se esperaban de todo menos una cara nueva.

Así que nos conectamos al 24 horas para ver cómo es el primer día de Sara por la casa.