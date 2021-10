Tras esto, Julen se han enfrentado al pensamiento de sus compañeros. La primera ha sido Isabel Rábago, que no ha querido escribir nada ni decirle sus adjetivos tras la nominación directa de Julen y Luca con su poder del intercambio: "Julen era para mi el favorito, le atribuí una serie de cosas que pensaba que era y es mi decepción, ahora mismo no puedo" .

La periodista ha asegurada que es "incapaz de definirle" y que "si hiciera otra cosas no sería yo" porque para ella "era un tipo valiente, justo, leal, con el que podía hablar" y con el que ha "compartido muchas conversaciones" y por ello ha querido no participar en el juego. Julen, le ha vuelto a pedir "perdón" y que tiene que entender que también se "cometen fallos", pero ella no ha querido dar más vueltas al tema.