Jesús, de 'Gemeliers' le escribe una carta de amor a su exnovia y ella acaba hecha un mar de lágrimas

Jesús, de 'Gemeliers' escribe una carta a su expareja y se abre en canal

Las bonitas palabras del cantante: "Eres la protagonista de mis pensamientos"

Natalia, la exnovia del concursante, se rompe en plató y habla de su relación

Jesús, de 'Gemeliers' desde que ha entrado a 'La casa de los secretos' ha recordado en muchas ocasiones a Natalia, su expareja antes de entrar al programa, y de la que recibió una bonita sorpresa en forma de visita a la casa de Guadalix y a la que pidió "disculpas" por lo mal que se lo ha hecho pasar.

Jesús, sigue dándole vueltas a su relación tras la visita de su exnovia

"El amor de su vida" así define Jesús a "su primer amor" y a la chica a la que ha querido dedicarle una carta, la que ha leído en el cubo: "Sin duda alguna me siento el más afortunado por haber tenido la oportunidad de haber vuelto a verte. Tú eres el nombre y la protagonista de mis pensamientos, eres lo que me falta para ser yo, no soy totalmente feliz si no estás a mi lado".

La bonita carta que Jesús le dedica a su expareja Natalia

El concursante le lanza una bonita declaración: "Solo quiero que sepas que eres la casualidad más bonita que me ha pasado en mi vida". El cantante siente "que aún nos quedan mil cosas por vivir" porque "solo nosotros sabemos lo que somos", aunque ahora no sabe "cómo llamarlo". Tras esta carta, Jesús sigue abriéndose en canal sobre la situación: "A veces uno de da cuenta de las cosas con las que a lo mejor es demasiado tarde. Si me rindiera sería un cobarde".

La reacción de la protagonista en plató

Palabras que han emocionado mucho a Natalia, que ha terminado hecha un mar de lágrimas: "Doy gracias de tener una relación así, aunque no estemos juntos para mi es como si fuera mi hermano. No podemos perdernos los dos". Pero tampoco le pone nombre a lo que tienen: "No hace falta ponerle nombre, a los sentimientos no hace falta ponerles nombre".